《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|2860.18
|寒武紀
|(688256)
|1492.55
|兆易創新
|(603986)
|1400.36
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1320.79
|隆基綠能
|(601012)
|1237.04
|藥明康德
|(603259)
|1206.43
|貴州茅台
|(600519)
|1075.04
|紫金礦業
|(601899)
|1070.75
|金山辦公
|(688111)
|1025.30
|國盾量子
|(688027)
|1020.04
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5081.92
|陽光電源
|(300274)
|3471.52
|寧德時代
|(300750)
|3394.60
|立訊精密
|(002475)
|2830.80
|新易盛
|(300502)
|2478.91
|勝宏科技
|(300476)
|2029.05
|天齊鋰業
|(002466)
|1471.38
|美的集團
|(000333)
|1253.50
|贛鋒鋰業
|(002460)
|1251.83
|濰柴動力
|(000338)
|1241.24
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社31日專訊》
