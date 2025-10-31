太保(02601)第三季純利升35.2%至178.2億人幣

太保(02601)(滬:601601)公布，截至2025年9月31日止第三季純利178.15億元（人民幣．下同），按年升35.2%；每股基本盈利1.85元。



截至2025年9月31日止首三季純利457億元，按年升19.3%，每股基本盈利4.75元。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社31日專訊》