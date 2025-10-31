《港滬深通》港股總市值48.8萬億元，滬深97.2萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(30日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2347 315 1697 41 2875 39 H股總數

(隻) 395 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1057 57 - - - - 上市證券

(隻) 16777 315 - - - - 總市值

(億元) 487651 772 543462 932 426674 521 流通市值

(億元) - - 521728 696 369664 521 平均PE

(倍) 15.10 40.59 14.81 9.57 31.55 9.28 成交

百萬元 354053 1641221 1352347

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社31日專訊》