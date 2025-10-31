《港滬深通》港股總市值48.8萬億元，滬深97.2萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(30日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2347
|315
|1697
|41
|2875
|39
|H股總數
(隻)
|395
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1057
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|16777
|315
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|487651
|772
|543462
|932
|426674
|521
|流通市值
(億元)
|-
|-
|521728
|696
|369664
|521
|平均PE
(倍)
|15.10
|40.59
|14.81
|9.57
|31.55
|9.28
|成交
百萬元
|354053
|1641221
|1352347
《經濟通通訊社31日專訊》
