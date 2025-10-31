《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平同特朗普在釜山舉行會晤

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平同美國總統特朗普在釜山舉行會晤

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間10月30日，國家主席習近平在釜山同美國總統特朗普舉行會晤。習近平指出，中美關係在我們共同引領下，保持總體穩定。兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。我願繼續同特朗普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。



「雙端」改革協同發力構建資本市場投融資平衡新格局

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「十五五」規劃建議提出，提高資本市場制度包容性、適應性，健全投資和融資相協調的資本市場功能。業內預期，「十五五」時期，資本市場將以「雙端」改革為抓手，一方面推進融資端市場化改革，另一方面壯大投資端長期資金力量，通過協同賦能，持續完善市場功能，穩步構建資本市場投融資平衡新格局。



商務部新聞發言人就中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

商務部新聞發言人就中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問稱，中美兩國元首剛剛在韓國釜山舉行會晤，深入討論了中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。中方願與美方一道，共同維護好、落實好兩國元首會晤重要共識。





《上海證券報》



逾5300家A股公司三季報「交卷」新質生產力引領產業「加速跑」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

據上海證券報統計，截至10月30日晚8時，A股共有5346家公司披露2025年三季報。今年前三季度，5346家公司合計營業收入達48.62萬億元（人民幣．下同），同比增長1.65%；合計歸母淨利潤達4.40萬億元，同比增長6.37%；4110家上市公司實現盈利，佔比為76.88%。分行業來看，人工智能加速滲透背景下，電子、計算機等新興產業公司表現亮眼。



5000億元「準財政」工具資金全部到位，預計可拉動項目總投資超7萬億元

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

一個月內，5000億元新型政策性金融工具已完成全部投放。上海證券報記者獲悉，國家開發銀行、農業發展銀行、進出口銀行近日相繼公告稱完成2500億元、1500億元、1000億元新型政策性金融工具投放任務，預計可拉動項目總投資分別為3.85萬億元、1.93萬億元和1.3萬億元，合計7.08萬億元，助力鞏固拓展經濟回升向好勢頭。





《證券時報》



養老理財業務試點擴至全國

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月30日，金融監管總局發布《關於促進養老理財業務持續健康發展的通知》，明確養老理財產品試點地區擴至全國，試點期限為三年。試點機構擴大至符合開業滿三年、經營管理審慎等條件的理財公司。試點額度提高至各試點機構上年末淨資本扣除風險資本後余額的五倍，金融監管總局可以根據審慎監管原則進行調整。

