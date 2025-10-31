  • 會員
AH股新聞

31/10/2025 17:05

《神州經脈》製造業PMI遜預期，習近平見高市早苗，俄羅斯總理下周訪華

解讀
核心摘要：
2025年10月31日，中國滬綜指收跌0.81%至3954.79點，深成指跌1.14%，兩市成交額2.32萬億元；10月製造業PMI為49%，連續第七個月收縮；習近平會見日本首相高市早苗，俄總理米舒斯京將於11月3日訪華。

事實要點：
▷ 滬綜指收跌0.81%至3954.79點（成交額2.32萬億元）
▷ 10月製造業PMI 49%（連續7個月低於榮枯線）
▷ 俄總理米舒斯京11月3-4日訪華（第三十次定期會晤）
▷ 前三季粗鋼產量7.46億噸（同比降2.9%）
▷ 人民幣即期匯率收報7.1135（全月升值0.07%）

　　滬深股市今日（31日）持續疲軟，滬綜指收跌0.81%，報3954.79點，深成指跌1.14%，創業板指挫2.31%。滬深兩市成交額約2.32萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1039億元或4%。本月A股市場表現分化，滬指累計升1.85%，在倒數第二個交易日更突破四千點，創下十年新高，但隨後回吐；深成指本月累跌1.1%，創業板指更累跌1.6%，科創50指數累挫5.33%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1135，較上個交易日4時30分收盤價跌28點子，兩連跌，創10月24日以來一周新低。全月計，人民幣即期升值0.07%。今日人民幣兌一美元中間價報7.0880，較上個交易日跌16點子，兩連跌，但較市場預測偏強逾290點。

*今日新聞精選*

1. 國家主席習近平今日在亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議第一階段會議上發表講話。習近平提出五點建議，呼籲共同維護多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義；共同營造開放型區域經濟環境，持續推進貿易和投資自由化便利化；共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，積極尋找更多利益契合點，支持供應鏈開放發展；共同推進貿易數字化綠色化，推進無紙貿易、智慧海關等務實合作；共同促進普惠包容發展，著力解決發展不平衡問題。

2. 據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日下午在南韓慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議期間會見日本首相高市早苗。日本傳媒指，這是高市就任首相後的首次日中首腦會談。日本政府表示，兩位首腦或將確認全面推進擴大兩國共同利益的「戰略互惠關係」，並構建「建設性且穩定的關係」。雙方還有可能圍繞釣魚台周邊在內東海的活動等交換意見，而圍繞台灣問題的討論也備受關注。

3. 國家統計局公布，10月製造業採購經理指數(PMI)為49%，比上月下降0.8個百分點，遜於預期的49.6%，連續第七個月處於收縮區間，為今年4月以來六個月最低。非製造業商務活動指數為50.1%，比上月升0.1個百分點。綜合PMI產出指數為50.0%，比上月下降0.6個百分點，創2022年12月以來近三年新低。國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀指數稱，受「十一」假期前部分需求提前釋放及國際環境更趨複雜等因素影響，10月製造業生產活動較上月放緩。

4. 中國外交部發言人宣布，應國務院總理李強邀請，俄羅斯聯邦政府總理米舒斯京將於11月3日至4日來華舉行中俄總理第三十次定期會晤。俄羅斯政府周五稱，屆時米舒斯京還將會見中國國家主席習近平。會談將重點討論加強俄中全面戰略協作夥伴關係，包括雙邊合作的關鍵問題等。中俄總理第二十九次定期會晤是在去年8月，當時中國國務院總理李強赴莫斯科參加。

5. 稀土開採涉及高污染、高風險，有外媒記者今日在國務院政策例行吹風會上向商務部副部長李成鋼提問，中國近期推出的稀土出口管制如何影響中國綠色科技外貿產品對外出口、綠色發展。李成鋼回應，出口管制關注的是安全問題，綠色發展是一種理念，這個問題實際上聚焦的是安全與發展的關係，概括來說，抓好安全，才能有更好的發展；更好的發展，才能保障更強大的安全。　

6. 中國鋼鐵工業協會今日在北京舉行信息發布會。中鋼協表示，據國家統計局數據，前三季度，全國累計生產粗鋼7.46億噸，同比下降2.9%，預計全年仍將保持同比下降，實現粗鋼產量調控目標。前三季度，國內折合粗鋼表觀消費量6.49億噸，同比下降5.7%，預計全年粗鋼表觀消費量將低於2024年，連續第五年下降。整體看，鋼鐵產量和消費仍呈下降趨勢，消費降幅大於產量降幅。

7. 11月1日，中國快時尚服飾銷售平台希音(SHEIN)首家實體店將在法國巴黎市中心的SGM旗下百貨公司BHV Marais 6樓開幕，之後還將進駐SGM旗下位於法國第戎、格勒諾布爾、蘭斯、利摩日和昂熱等地的老佛爺百貨。據《財新》報道，法國當地百貨商、服裝協會等自SHEIN在當地開店消息於10月初公布以來連番抵制，其中在10月10日，BHV百貨公司職工在五大工會組織的號召下示威遊行，抗議SHEIN入駐BHV；多個品牌因SHEIN即將入駐BHV而宣布計劃撤出該百貨公司。

8. 據《新浪科技》報道，淘寶閃購今日正式發布全新連鎖便利品牌「淘寶便利店」。這一品牌將以閃購倉形態，基於阿里生態的供應鏈優勢，為消費者提供「一應俱全、24小時營業、30分鐘達」的便利購物體驗，並於11月1日正式面向消費者上線。據了解，淘寶便利店以品牌授權形式給到符合標準的優質商家使用，門店資產屬於商家，商家按照平台標準提供服務。首批淘寶便利店將向能提供優質服務的商家開放34個名額。

