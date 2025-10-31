《鍾之日記》十月滬指六連升，恒指月跌3.5%

10月31日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



10月最後一個交易日，香港及內地股市均走低。「習特會」帶來的中美貿戰休戰一年，似沒衝喜市場。今早公布的中國10月官方製造業PMI跌至49%，比上月下降0.8個百分點，遜於預期，更連續第七個月處於收縮區間，滬深股市今日持續疲軟，滬綜指收跌0.81%，報3954.79點，兩市成交額約2.32萬億元人民幣，較上個交易日縮量4%。本月A股市場表現分化，滬指累計升1.85%，在倒數第二個交易日更突破四千點，創下十年新高，但隨後回吐；深成指本月累跌1.1%，創業板指更累跌1.6%，科創50指數累挫5.33%。



美國12月減息未明朗，加上大型科企業績表現參差，隔夜中概股跟隨下跌，恒指輕微低開後，走勢反覆向下。A股疲軟，拖累恒指，恒生指數全日收報25906，跌376點或1.4%，主板成交超過2576億元。全月計，恒指累跌948點或3.5%，連升五個月斷纜。



*比亞迪險守紅底股，第三季純利急跌受壓*



比亞迪(01211)第三季度業績承壓，截至9月30日止第三季純利約78.2億元人民幣，跌32.6%；營業收入跌3.1%。今日早盤股價一度跌逾6%，失守100元大關，創逾8個月盤中新低，最終跌幅收窄至3.46%，收報100.6元，守住紅底股。



高盛研報指出，比亞迪第三季收入低於該行預期，部分因銷量按年及按季跌2%及3%，以及產品結構向低價車型傾斜；同時，利息支出高過預期，因長期債務由上季50億元人民幣增至期內的660億元人民幣。不過，第三季毛利率同比上升，經營開支較該行預期低3%，且減幅高於收入的跌幅，顯示公司在挑戰環境中有效控制開支。給予「買入」評級，H股目標價為130元。



大摩認為，儘管盈利表現不算亮眼，但在市場預期已下調的背景下，整體結果不應令人意外。預計股價短期內中性或略微下跌，但投資者很快就會消化這一影響。對比亞迪維持「超配」評級，H股目標價為130港元。分析師指，投資者將繼續關註比亞迪的海外擴張進展，等待2026年下一輪重大產品升級，同時關註比亞迪是否會出台相關銷售政策，以應對2026年新能源汽車購置稅上調5%的影響。



*創辦人成中國女首富，翰森製藥大漲*



翰森製藥(03692)今日大漲4%，報35.64元，為升幅最大藍籌。胡潤研究院發布《2025胡潤女企業家榜》，中國創新藥頭部企業翰森製藥創辦人鍾慧娟、孫遠母女，以1410億元人民幣財富首次成為中國女首富，財富大增640億元，同時是榜單上財富增長最多的女富豪。前中國女首富娃哈哈宗馥莉以875億元身家位列第三，胡潤形容，在父親宗慶后去世後，宗馥莉在傳承過程中面臨一定挑戰，近期已辭去在娃哈哈集團的全部職務。



女首富的名譽刺激股價，野村與摩根大通早前均上調其目標價至35.5元與43元，分別給予「中性」與「增持」評級。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。