31/10/2025 14:04

【十五五】潘功勝：增強央行政策利率作用，整治金融業「內捲式」競爭

　　近日出版的《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀本》中刊登了中國人民銀行行長潘功勝題為《構建科學穩健的貨幣政策體系和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系》的署名文章。

　　潘功勝在文中指出，不斷增強央行政策利率的作用，收窄短期利率走廊的寬度；優化基礎貨幣投放機制和貨幣政策中間變量，保持金融總量合理增長，保持銀行體系流動性充裕，充分滿足實體經濟有效融資需求。同時，不斷優化貨幣政策中間變量，淡化對數量目標的關註，把金融總量更多作為觀測性、參考性、預期性指標，為更多發揮利率調控的作用創造條件。

*研究和儲備應對市場波動的政策工具*

　　他還指出，加強貨幣政策執行情況的評估，引導金融機構提高貨幣政策特別是利率政策的傳導效能，持續整治金融業「內捲式」競爭、資金空轉。進一步加強貨幣政策和財政、產業等政策在需求管理、結構調整方面的協調配合。繼續豐富和完善系統重要性金融機構、廣義信貸、房地產金融、跨境資本流動等領域政策工具箱，研究和儲備應對宏觀經濟、金融市場波動等領域的政策工具。

　　此外，不斷完善人民幣匯率形成機制，並做實覆蓋全面的重點領域風險防範舉措。對金融市場，及時矯正和阻斷市場「羊群效應」，促進實體經濟和金融市場的正向循環。
《經濟通通訊社31日專訊》

【說說心理話】照顧者專欄作家:照顧者最需要的,是別人肯定他的付出,及認同他的情緒!分享照顧患認知障礙症長者心得

