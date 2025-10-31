  • 會員
AH股新聞

31/10/2025 17:14

理想汽車召回11411輛2024款MEGA，涉動力電池熱失控問題，同批次有車上周上海起火

解讀
核心摘要：
理想汽車將自2025年11月7日起召回11411輛2024款MEGA，因冷卻液防腐不足致動力電池熱失控風險，同批次一車於10月23日在上海閔行區起火，兩人逃生但後座車門無法開啟。

事實要點：
▷ 召回11411輛2024款MEGA（生產日期2024/2/18-12/27）
▷ 10/23上海閔行區同款車起火，兩人逃生，後座車門無法開啟
▷ 冷卻液防腐不足致電池冷卻鋁板腐蝕滲漏，引熱失控
▷ 起火前4小時雲端系統收到警報，未及時處理
▷ 召回編號S2025M0174V

　　據國家市場監管總局網站，日前，北京理想汽車有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，主動向國家市場監督管理總局備案了召回計劃：自2025年11月7日起，召回生產日期從2024年2月18日至2024年12月27日的理想MEGA 2024款汽車，共計11411輛，召回編號為S2025M0174V。

　　上周四(23日)晚，一輛理想MEGA 2024款電動汽車在上海閔行區街頭行駛期間突然起火，火勢在數十秒內迅速擴大，車上兩人及時逃生，車輛最後被燒剩車架。後座乘客事後反映，事發時後座電動車門無法立即開啟，要從前座車門逃離車廂。

*調查耗時較長，起火原因尚未有最終結論*

　　理想汽車今日在微信公眾號就上述起火事件發文致歉稱，事件發生後，理想第一時間與車主取得聯繫，積極配合相關部門開展調查工作。由於事故車輛需要用戶、消防及相關機構共同完成勘驗與檢測，耗時較長，截至目前，尚未形成最終的技術結論。

　　理想汽車又指，經過內部調查與分析，以及對雲端預警系統記錄和專項驗證數據進行覆核，結果顯示，與事故車同批次的理想MEGA 2024款車輛中，由於該批次冷卻液防腐性能不足，特定條件下會導致冷卻回路中動力電池和前電機控制器的冷卻鋁板腐蝕滲漏，導致車輛出現故障燈點亮、動力受限及無法上電的情形，極端情況下會造成動力電池熱失控，存在安全隱患。因此，理想汽車已主動向國家市監總局備案召回計劃，對事故車同批次所有的理想MEGA 2024款車輛進行安全檢測與更換維修。

　理想汽車還提到，在涉事車輛起火約4個多小時前，理想汽車的雲端預警系統已經收到相關告警提示，工作人員也第一時間與車主和駕駛員聯繫。但由於此前從未出現過非碰撞起火的先例，未能在第一時間採取緊急措施，錯過了提前介入處理的最佳時機。另外，結合雲端預警系統記錄和專項分析驗證，此次事故發生前各電芯狀態參數均正常，可排除電芯自身異常而導致的起火。
《經濟通通訊社31日專訊》

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

