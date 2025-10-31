  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

31/10/2025 11:47

【ＡＩ】小米等在浙江成立智屏視界科技公司，含AI業務

　　企查查APP顯示，近日，浙江智屏視界科技有限公司成立，註冊資本5000萬元人民幣，經營範圍包含：人工智能理論與算法軟件開發；會議及展覽服務；服裝服飾批發等。

　　企查查股權穿透顯示，該公司由小米科技有限責任公司全資子公司瀚星創業投資有限公司等共同持股。
《經濟通通訊社31日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰31/10/2025 11:52  《中國要聞》中鋼協：前三季粗鋼產量降２﹒９％，料全年保持下…

下一篇新聞︰31/10/2025 11:46  【關稅戰】中美達共識「停火」一年，關稅戰時間線最新梳理

其他
More

31/10/2025 11:54  《Ａ股焦點》萬科Ａ微升，兌付一筆公司債，贖回２５億元付息８…

31/10/2025 11:40  《Ａ股行情》１０月官方ＰＭＩ遜，滬指半日跌０﹒６％，ＣＰＯ…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處