【ＡＩ】小米等在浙江成立智屏視界科技公司，含AI業務

企查查APP顯示，近日，浙江智屏視界科技有限公司成立，註冊資本5000萬元人民幣，經營範圍包含：人工智能理論與算法軟件開發；會議及展覽服務；服裝服飾批發等。
企查查股權穿透顯示，該公司由小米科技有限責任公司全資子公司瀚星創業投資有限公司等共同持股。
《經濟通通訊社31日專訊》
31/10/2025 11:47
《經濟通通訊社31日專訊》
