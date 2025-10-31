【大國博弈】特朗普下令恢復核試，美媒：中國重啟新疆核試場工程

美國總統特朗普在「習特會」前，指示國防部立即開始測試美國的核子武器。據《紐約時報》報道，特朗普此舉導致美中之間的核武競爭更為複雜，同時中國也持續推進核武擴張，正重啟位於新疆羅布泊核試驗場的建設工程。



特朗普與中國國家主席習近平會面前，在社交媒體發文表示，「由於其他國家的試驗計劃，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我們的核武器。這個程序將立即開始。」



報道指，特朗普的命令可能是受到幾天前俄羅斯總統普京的說法所刺激，普京宣稱已成功測試一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」(Poseidon)。



報道引述美國卡內基國際和平基金會研究員潘達(Ankit Panda)表示，如果美國真的朝恢復核試驗的方向邁進，實際上等於給中國和俄羅斯許可，讓它們能重新展開全面核試驗，而這兩個國家已經多年未這樣做。



報道又指，衛星圖像顯示，位於新疆的羅布泊核試驗場正在重啟建設工程。此次建設包括可用於地下核試驗的新隧道，這或許有助中國研發新型核武器。



中國於1964年進行首次核試驗，最後一次核試驗在1996年，即多數國家通過「全面禁止核試驗條約」(CTBT)的全球核試禁令前不久。中國共進行約45次核試驗，遠少於美俄進行的數百次。自1996年以來，中國與其他擁核國一直通過「亞臨界核試驗」對核彈頭進行檢測和測試，這類試驗不會引發核爆炸。

《經濟通通訊社31日專訊》