《打擊貪腐》甘肅省原副省長楊子興受賄近6000萬元，一審判囚14年

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

今日，陝西省渭南市中級人民法院公開宣判甘肅省人民政府原黨組成員、副省長楊子興受賄、利用影響力受賄一案，對被告人楊子興以受賄罪判處有期徒刑十三年，並處罰金人民幣四百萬元；以利用影響力受賄罪判處有期徒刑七年，並處罰金人民幣一百萬元，決定執行有期徒刑十四年，並處罰金人民幣五百萬元。對楊子興犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明：2006年至2024年，被告人楊子興利用擔任甘肅省定西市委副書記、市長，市委書記，甘肅省委組織部常務副部長，甘肅省人民政府黨組成員、副省長等職務上的便利，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在工程承攬、房產開發、職務調整等事項上謀取利益，直接或者通過其親屬非法收受財物共計折合人民幣5040萬餘元。



2019年下半年至2024年5月，楊子興利用退休前擔任甘肅省人民政府黨組成員、副省長等職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人在工程承攬、項目投資等事項上謀取不正當利益，直接或者通過其親屬收受財物共計折合人民幣857萬餘元。



公開簡歷顯示，楊子興生於1959年10月，甘肅古浪人。1984年8月加入中國共產黨，1976年3月參加工作。2015年6月任甘肅省人民政府副省長、黨組成員，2018年1月卸任，2024年6月12日官宣被查。值得注意的是，楊子興是二十大後甘肅省「首虎」。

《經濟通通訊社31日專訊》