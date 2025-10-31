  • 會員
AH股新聞

31/10/2025 09:26

《Ａ股行情》滬指低開0.05%，美財長稱中方未來3年購7500萬噸大豆

　　釜山「習特會」取得進展，美方將取消針對中國商品加徵的10%「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停1年。滬深股市今早三大指數小幅低開，滬綜指低開0.05%，報3985.06點，深成指低開0.11%，創業板指低開0.08%。培育鑽石、工業氣體概念股跌幅居前。

　　美國財長貝森特表示，作為與中國達成的貿易協議的一部分，中國已同意在本種植年度購買1200萬噸美國大豆，並承諾在未來3年每年購買2500萬噸。貝森特稱，針對中國海洋物流和造船業的301條款措施將暫緩一年，而美國將暫緩實施出口管制實體清單的限制一年。至於TikTok的轉讓協議，預計會在未來幾周和幾個月內得到推進。

　　今日上午，亞太經合組織(APEC)第三十二次領導人非正式會議第一階段會議在韓國慶州和白會議中心舉行。南韓時隔20年再次主辦峰會，將討論貿易自由化、加強經濟技術合作等問題。中國國家主席習近平將出席會議並發表講話，南韓方面稱，習近平將於周六同李在明會談，還會會見兩國主要企業負責人。

　　另外，人民銀行今日進行3551億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨投放1871億元。人行本周共進行20680億元逆回購，對沖本周逆回購到期量8672億元，即人行全周放水12008億元，創逾兩個月單周新高。
 
《經濟通通訊社31日專訊》

