《Ａ股行情》10月官方PMI遜，滬指半日跌0.6%，CPO概念走低

內地10月製造業採購經理指數(PMI)為49%，比上月下降0.8個百分點，遜於預期的49.6%，連續第七個月處於收縮區間，為今年4月以來六個月最低。滬深股市早盤震盪走低，滬指半日收跌0.63%，報3961.62點，深成指跌0.62%，創業板指跌1.49%。兩市半日成交額15567億元（人民幣．下同），較上個交易日增275億元或1.7%。



國家主席習近平今日在亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議第一階段會議上發表講話，他強調中國始終堅持對外開放的基本國策，呼籲共同維護多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義，持續推進貿易和投資自由化便利化，深化財金領域合作，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。



盤面上，CPO概念等算力硬件股震盪走低，勝宏科技(深:300476)挫超9%，天孚通信(深:300394)、工業富聯(滬:601138)挫超7%。培育鑽石、存儲芯片板塊跌幅居前。



上漲方面，AI應用方向逆勢走高，中文在線(深:300364)漲超9%，三六零(滬:601360)、視覺中國(深:000681)漲停。消息面上，國家發改委已經完成投放5000億元新型政策性金融工具資金，重點投向數字經濟、人工智能等領域。

《經濟通通訊社31日專訊》