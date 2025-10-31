《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.68%，創業板指跌1.61%

A股市場午後續走軟，滬綜指跌0.68%，報3959.88點，滬深300指數跌1.11%，深成指跌0.67%，創業板指跌1.61%。上海B股跌0.18%，深圳B股跌0.87%。AI應用、創新藥板塊漲幅居前，培育鑽石、存儲芯片和CPO概念走低。
《經濟通通訊社31日專訊》
31/10/2025 13:36
