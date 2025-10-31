  • 會員
關稅戰
AH股新聞

31/10/2025 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.8%，本月升1.85%按月六連漲，一度站上四千點

核心摘要：
2025年10月31日滬綜指收跌0.81%報3954.79點，本月累升1.85%實現六連漲，期間突破4000點創十年新高；中美就稀土供應達成為期一年協議，美方取消10%芬太尼關稅。

事實要點：
▷ 滬深兩市成交額2.32萬億元，較上日縮量1039億元或4%
▷ 滬指本月累升1.85%創十年新高，深成指累跌1.1%、科創50累挫5.33%
▷ 中美協議取消10%芬太尼關稅，24%對等關稅暫停1年
▷ 中共二十屆四中全會通過「十五五」規劃，重提「以經濟建設為中心」
▷ 醫藥、傳媒板塊漲停，培育鑽石及芯片概念股跌超10%

　　滬深股市今日持續疲軟，滬綜指收跌0.81%，報3954.79點，深成指跌1.14%，創業板指挫2.31%。滬深兩市成交額約2.32萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1039億元或4%。本月A股市場表現分化，滬指累計升1.85%，按月六連漲，在倒數第二個交易日更突破四千點，創下十年新高，但隨後回吐；深成指本月累跌1.1%，創業板指更累跌1.6%，科創50指數累挫5.33%。

　　本月初，中美貿易摩擦不斷，幾經波折後，「習特會」於10月30日在韓國釜山登場，雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議，美方將取消針對中國商品加徵的10%「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停1年。

　　另外，中共二十屆四中全會於10月20日至23日在北京召開，審議通過了「十五五」（2026-2030年）規劃建議。四中全會會議公報中，「以經濟建設為中心」作為「十五五」時期指導思想重新出現，預示著工作重心向經濟發展的回歸。此外，公報還提出，未來五年要大幅提高科技自立自強水平，建設強大國內市場，打造可持續的經濟成長引擎。

　　今日盤面上，醫藥和創新藥板塊走強，三生國健(滬:688336)、舒泰神(深:300204)漲停；傳媒娛樂板塊股價造好，粵傳媒(深:002181)、博納影業(深:001330)漲停。培育鑽石、存儲芯片和CPO概念股跌幅居前，瀾起科技(滬:688008)、勝宏科技(深:300476)挫超10%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004640.67-1.47　
上證指數3954.79-0.8110311.05
深證成指13378.20-1.1412866.88
創業板指3187.53-2.31　
科創501415.53-3.13　
B股指數　260.34-0.381.67
深證B指1305.41-0.811.36

《經濟通通訊社31日專訊》

