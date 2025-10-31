《Ａ股行情》滬綜指收跌0.8%，本月升1.85%按月六連漲，一度站上四千點

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

滬深股市今日持續疲軟，滬綜指收跌0.81%，報3954.79點，深成指跌1.14%，創業板指挫2.31%。滬深兩市成交額約2.32萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1039億元或4%。本月A股市場表現分化，滬指累計升1.85%，按月六連漲，在倒數第二個交易日更突破四千點，創下十年新高，但隨後回吐；深成指本月累跌1.1%，創業板指更累跌1.6%，科創50指數累挫5.33%。



本月初，中美貿易摩擦不斷，幾經波折後，「習特會」於10月30日在韓國釜山登場，雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議，美方將取消針對中國商品加徵的10%「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停1年。



另外，中共二十屆四中全會於10月20日至23日在北京召開，審議通過了「十五五」（2026-2030年）規劃建議。四中全會會議公報中，「以經濟建設為中心」作為「十五五」時期指導思想重新出現，預示著工作重心向經濟發展的回歸。此外，公報還提出，未來五年要大幅提高科技自立自強水平，建設強大國內市場，打造可持續的經濟成長引擎。



今日盤面上，醫藥和創新藥板塊走強，三生國健(滬:688336)、舒泰神(深:300204)漲停；傳媒娛樂板塊股價造好，粵傳媒(深:002181)、博納影業(深:001330)漲停。培育鑽石、存儲芯片和CPO概念股跌幅居前，瀾起科技(滬:688008)、勝宏科技(深:300476)挫超10%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4640.67 -1.47 上證指數 3954.79 -0.81 10311.05 深證成指 13378.20 -1.14 12866.88 創業板指 3187.53 -2.31 科創50 1415.53 -3.13 B股指數 260.34 -0.38 1.67 深證B指 1305.41 -0.81 1.36

《經濟通通訊社31日專訊》