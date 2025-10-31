  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

31/10/2025 10:21

SHEIN首家實體店11月1日巴黎開幕，當地多方抵制、抗議

　　中國快時尚服飾銷售平台希音(SHEIN)首家實體店將於11月1日在法國巴黎市中心的SGM旗下百貨公司BHV Marais 6樓開幕，之後還將進駐SGM旗下位於法國第戎、格勒諾布爾、蘭斯、利摩日和昂熱等地的老佛爺百貨。據《財新》報道，法國當地百貨商、服裝協會等自SHEIN在當地開店消息於10月初公布以來連番抵制，其中在10月10日，BHV百貨公司職工在五大工會組織的號召下示威遊行，抗議SHEIN入駐BHV；多個品牌因SHEIN即將入駐BHV而宣布計劃撤出該百貨公司。巴黎市長伊達爾戈亦公開譴責，象徵快時尚的SHEIN入駐BHV，「這一選擇違背了巴黎的生態和社會願景」。

　　法國女裝成衣聯合會指責SGM「對其員工、客戶以及整個法國時尚界公然漠視」，該聯合會主席Yann Rivoallan稱這些大型百貨商場向快時尚品牌敞開大門，是在背離自身所承載的遺產與文化使命。老佛爺百貨集團亦反對SHEIN進駐上述5座城市的老佛爺百貨，儘管這幾家老佛爺百貨已經出售給SGM。老佛爺百貨集團稱，SHEIN快時尚的品牌定位和運營模式，與老佛爺百貨的品牌定位及核心價值觀存在衝突。
《經濟通通訊社31日專訊》

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

上一篇新聞︰31/10/2025 10:47  《中國要聞》習近平ＡＰＥＣ講話倡踐行真正多邊主義，積極尋找…

下一篇新聞︰31/10/2025 10:21  《駐京專電》發改委：前三季經濟穩中有進，有信心實現全年發展…

其他
More

31/10/2025 10:21  《駐京專電》發改委：新增２０００億元專項債額度，支持部分省…

31/10/2025 10:18  《Ａ股異動》大眾公用Ａ漲停，現報７﹒４７元人幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處