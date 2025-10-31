SHEIN首家實體店11月1日巴黎開幕，當地多方抵制、抗議

中國快時尚服飾銷售平台希音(SHEIN)首家實體店將於11月1日在法國巴黎市中心的SGM旗下百貨公司BHV Marais 6樓開幕，之後還將進駐SGM旗下位於法國第戎、格勒諾布爾、蘭斯、利摩日和昂熱等地的老佛爺百貨。據《財新》報道，法國當地百貨商、服裝協會等自SHEIN在當地開店消息於10月初公布以來連番抵制，其中在10月10日，BHV百貨公司職工在五大工會組織的號召下示威遊行，抗議SHEIN入駐BHV；多個品牌因SHEIN即將入駐BHV而宣布計劃撤出該百貨公司。巴黎市長伊達爾戈亦公開譴責，象徵快時尚的SHEIN入駐BHV，「這一選擇違背了巴黎的生態和社會願景」。



法國女裝成衣聯合會指責SGM「對其員工、客戶以及整個法國時尚界公然漠視」，該聯合會主席Yann Rivoallan稱這些大型百貨商場向快時尚品牌敞開大門，是在背離自身所承載的遺產與文化使命。老佛爺百貨集團亦反對SHEIN進駐上述5座城市的老佛爺百貨，儘管這幾家老佛爺百貨已經出售給SGM。老佛爺百貨集團稱，SHEIN快時尚的品牌定位和運營模式，與老佛爺百貨的品牌定位及核心價值觀存在衝突。

《經濟通通訊社31日專訊》