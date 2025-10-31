《中國要聞》習近平APEC講話倡踐行真正多邊主義，積極尋找更多利益契合點

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家主席習近平今日在亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議第一階段會議上發表講話。習近平指出，當前國際形勢變亂交織，亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多，「越是風高浪急，越要同舟共濟」。



他提出五點建議，呼籲共同維護多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義；共同營造開放型區域經濟環境，持續推進貿易和投資自由化便利化，深化財金領域合作，穩步推進區域經濟一體化進程；共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，堅持「拉手」而不是「鬆手」、「延鏈」而不是「斷鏈」，積極尋找更多利益契合點，支持供應鏈開放發展；共同推進貿易數字化綠色化，推進無紙貿易、智慧海關等務實合作，破除各種綠色壁壘，拓展綠色產業、清潔能源和綠色礦產合作；共同促進普惠包容發展，著力解決發展不平衡問題。



*中國堅定不移擴大高水平對外開放*



他強調，中國始終堅持對外開放的基本國策，以實際行動推動建設開放型世界經濟。過去5年，中國貨物和服務貿易規模位居全球第一和第二，累計吸引外資逾7000億美元，對外投資年均增速超過5%。中國的外資准入負面清單持續縮減，單方面免簽持續擴容，22個自貿試驗區主動對接國際高標準經貿規則。不久前，中共二十屆四中全會通過了關於制定「十五五」規劃的建議。中方將以此為契機，進一步全面深化改革，堅定不移擴大高水平對外開放，不斷以中國式現代化新成就為亞太和世界提供新機遇。

