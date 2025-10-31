  • 會員
31/10/2025 11:16

《中國要聞》發改委等五部門：推進全域數字化轉型，建設便捷高效智慧城市

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
國家發改委等五部門2025年10月31日發布計劃，要求2027年底前建成50個以上全域數字化轉型城市，推動數據產業與低空經濟等融合，並支持超大城市率先建立智慧治理體系。

事實要點：
▷ 2027年底建成50個以上全域數字化轉型城市
▷ 2035年目標湧現具國際競爭力現代化城市
▷ 超大特大城市率先建智慧高效治理新體系
▷ 數據產業與低空經濟、無人駕駛等融合發展
▷ 支持低空經濟城市建設低時延推理算力設施

　　國家發改委等五部門發布《深化智慧城市發展推進全域數字化轉型行動計劃》，以進一步發揮數據要素在城市高質量發展中的協同優化、複用增效和融合創新作用，扎實推進城市全域數字化轉型，著力建設便捷高效的智慧城市，提升城市治理體系和治理能力現代化水平。

　　《計劃》總體要求是到2027年底，數據賦能城市經濟社會發展取得明顯進展，「高效處置一件事」覆蓋城市運行重點事件，「高效辦成一件事」覆蓋高頻民生事項，數字經濟成為城市發展新動能，在城市智慧高效治理、便捷普惠服務、城市數字更新等重點領域和關鍵環節取得突破性進展，建成50個以上全域數字化轉型城市。超大特大城市率先建成智慧高效治理新體系，落地一批先進可用、自主可控城市大模型。到2035年，湧現一批具有國際競爭力、全球影響力的現代化城市。

*加快培育數據要素市場，梯次培育數字產業集群*

　　《計劃》提出六個方面共18項規劃。其中提到，推進數據要素價值化實現以城帶產。加快培育數據要素市場，打造數據產業創新發展高地，推進數據產業與低空經濟、無人駕駛、具身智能等數據密集型產業融合發展。因地制宜發展「數據即服務」、「模型即服務」等新業態，培育數字經濟創新型企業，打造具有生態引領力的行業龍頭企業。

　　發展數字經濟推動以產促城。利用數字技術推動閒置商業樓宇、老舊廠區、老舊街區等功能改造，打造數據創新創業載體，建立數據創新型產業社區、商務社區。支持有條件的地區和城市群發展數據產業集聚區，探索數據保險、數據信托等金融服務產品，梯次培育數字產業集群。

*推動智能化路側基礎設施等建設，提升車路協同水平*

　　此外，支持有條件的地區適度超前布局低空數據基礎設施，支撐城市巡檢、物流配送、生產作業等場景，推動智能化路側基礎設施和雲控基礎平台建設，提升車路協同水平。支持低空經濟、自動駕駛等產業發展熱點城市，建設低時延、高頻率、高可靠、高安全推理算力。優化改造城市內「老舊小散」算力設施，面向社會提供普惠便利的數據服務。
《經濟通通訊社31日專訊》

