《中國要聞》發改委等五部門：推進全域數字化轉型，建設便捷高效智慧城市

國家發改委等五部門發布《深化智慧城市發展推進全域數字化轉型行動計劃》，以進一步發揮數據要素在城市高質量發展中的協同優化、複用增效和融合創新作用，扎實推進城市全域數字化轉型，著力建設便捷高效的智慧城市，提升城市治理體系和治理能力現代化水平。



《計劃》總體要求是到2027年底，數據賦能城市經濟社會發展取得明顯進展，「高效處置一件事」覆蓋城市運行重點事件，「高效辦成一件事」覆蓋高頻民生事項，數字經濟成為城市發展新動能，在城市智慧高效治理、便捷普惠服務、城市數字更新等重點領域和關鍵環節取得突破性進展，建成50個以上全域數字化轉型城市。超大特大城市率先建成智慧高效治理新體系，落地一批先進可用、自主可控城市大模型。到2035年，湧現一批具有國際競爭力、全球影響力的現代化城市。



*加快培育數據要素市場，梯次培育數字產業集群*



《計劃》提出六個方面共18項規劃。其中提到，推進數據要素價值化實現以城帶產。加快培育數據要素市場，打造數據產業創新發展高地，推進數據產業與低空經濟、無人駕駛、具身智能等數據密集型產業融合發展。因地制宜發展「數據即服務」、「模型即服務」等新業態，培育數字經濟創新型企業，打造具有生態引領力的行業龍頭企業。



發展數字經濟推動以產促城。利用數字技術推動閒置商業樓宇、老舊廠區、老舊街區等功能改造，打造數據創新創業載體，建立數據創新型產業社區、商務社區。支持有條件的地區和城市群發展數據產業集聚區，探索數據保險、數據信托等金融服務產品，梯次培育數字產業集群。



*推動智能化路側基礎設施等建設，提升車路協同水平*



此外，支持有條件的地區適度超前布局低空數據基礎設施，支撐城市巡檢、物流配送、生產作業等場景，推動智能化路側基礎設施和雲控基礎平台建設，提升車路協同水平。支持低空經濟、自動駕駛等產業發展熱點城市，建設低時延、高頻率、高可靠、高安全推理算力。優化改造城市內「老舊小散」算力設施，面向社會提供普惠便利的數據服務。

《經濟通通訊社31日專訊》