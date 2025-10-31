《中國要聞》中鋼協：前三季粗鋼產量降2.9%，料全年保持下降實現控產目標

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國鋼鐵工業協會今日在北京舉行信息發布會。中鋼協表示，據國家統計局數據，前三季度，全國累計生產粗鋼7.46億噸，同比下降2.9%，預計全年仍將保持同比下降，實現粗鋼產量調控目標。前三季度，國內折合粗鋼表觀消費量6.49億噸，同比下降5.7%，預計全年粗鋼表觀消費量將低於2024年，連續第五年下降。整體看，鋼鐵產量和消費仍呈下降趨勢，消費降幅大於產量降幅。



*鋼材價格低位運行，9月鋼鐵行業銷售利潤率降至1.71%*



中鋼協又指，據協會監測，前三季度，CSPI（中國鋼材價格指數）平均值為93.67點，同比下降9.64%。今年初以來，CSPI始終位於100點以下，鋼材價格低位運行，6月末一度跌至89.51點，為2016年12月以來新低水平。



此外，中鋼協指出，自2022年下半年以來，鋼鐵行業銷售利潤率長期處於1.8%以下的水平，最低至-2.04%，今年6月份達到2.82%，為期間最高水平，9月份又降至1.71%，長此以往不足以支撐高質量發展所必需的資金投入。據測算，到2060年實現「雙碳」目標，鋼鐵行業大約需要投入20萬億元人民幣；同時，要加快高質量發展，企業在科技創新、數字化轉型等方面都需要資金支持。



*鋼鐵企業四季度須進一步控產降庫存，減少低價無序競爭*



中鋼協同時提到，當前，鋼鐵市場新的供需動態平衡基礎尚不牢固，特別是進入三季度以來，受房地產行業深度調整的影響，傳統的「金九銀十」並未如期而至，影響了企業的判斷，表現在企業庫存、社會庫存增加，鋼鐵行業月度利潤水平逐月下降。從歷史數據看，四季度後期將進入鋼鐵需求淡季，行業實現供需平衡的壓力往往會加大，特別是今年9月份房地產市場繼續下行、基礎設施建設投資增速依然為負，「鋼鐵企業在四季度必須進一步自律控產降庫存，盡最大努力減少低價無序競爭」。



*中鋼協：只要全行業同心加強自律，今年或見三年來最好經濟效益*



中鋼協倡導企業加強自律，共同營造公平有序競爭的市場環境。中鋼協稱，今年前三季度，鋼鐵行業經營效益同比明顯改善，為全年穩運行、增效益奠定了良好基礎；四季度，只要全行業戮力同心加強自律，堅持遵循「以銷定產、以效定產、以現定銷」的經營原則，預計今年有望實現2022年以來最好的經濟效益水平。

《經濟通通訊社31日專訊》