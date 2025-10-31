  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

31/10/2025 11:52

《中國要聞》中鋼協：前三季粗鋼產量降2.9%，料全年保持下降實現控產目標

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中鋼協2025年10月31日發布，前三季中國粗鋼產量7.46億噸同比降2.9%，表觀消費量6.49億噸降5.7%，9月行業利潤率1.71%，CSPI均價93.67點，預計全年產量續降實現控產目標。

事實要點：
▷ 前三季粗鋼產量7.46億噸（同比降2.9%）
▷ 粗鋼表觀消費量6.49億噸（同比降5.7%）
▷ 9月鋼鐵業銷售利潤率1.71%（CSPI均價93.67點）
▷ 6月末CSPI跌至89.51點（2016年12月來最低）
▷ 2060年「雙碳」目標需投入20萬億元人民幣

　　中國鋼鐵工業協會今日在北京舉行信息發布會。中鋼協表示，據國家統計局數據，前三季度，全國累計生產粗鋼7.46億噸，同比下降2.9%，預計全年仍將保持同比下降，實現粗鋼產量調控目標。前三季度，國內折合粗鋼表觀消費量6.49億噸，同比下降5.7%，預計全年粗鋼表觀消費量將低於2024年，連續第五年下降。整體看，鋼鐵產量和消費仍呈下降趨勢，消費降幅大於產量降幅。

*鋼材價格低位運行，9月鋼鐵行業銷售利潤率降至1.71%*

　　中鋼協又指，據協會監測，前三季度，CSPI（中國鋼材價格指數）平均值為93.67點，同比下降9.64%。今年初以來，CSPI始終位於100點以下，鋼材價格低位運行，6月末一度跌至89.51點，為2016年12月以來新低水平。

　　此外，中鋼協指出，自2022年下半年以來，鋼鐵行業銷售利潤率長期處於1.8%以下的水平，最低至-2.04%，今年6月份達到2.82%，為期間最高水平，9月份又降至1.71%，長此以往不足以支撐高質量發展所必需的資金投入。據測算，到2060年實現「雙碳」目標，鋼鐵行業大約需要投入20萬億元人民幣；同時，要加快高質量發展，企業在科技創新、數字化轉型等方面都需要資金支持。

*鋼鐵企業四季度須進一步控產降庫存，減少低價無序競爭*

　　中鋼協同時提到，當前，鋼鐵市場新的供需動態平衡基礎尚不牢固，特別是進入三季度以來，受房地產行業深度調整的影響，傳統的「金九銀十」並未如期而至，影響了企業的判斷，表現在企業庫存、社會庫存增加，鋼鐵行業月度利潤水平逐月下降。從歷史數據看，四季度後期將進入鋼鐵需求淡季，行業實現供需平衡的壓力往往會加大，特別是今年9月份房地產市場繼續下行、基礎設施建設投資增速依然為負，「鋼鐵企業在四季度必須進一步自律控產降庫存，盡最大努力減少低價無序競爭」。

*中鋼協：只要全行業同心加強自律，今年或見三年來最好經濟效益*

　　中鋼協倡導企業加強自律，共同營造公平有序競爭的市場環境。中鋼協稱，今年前三季度，鋼鐵行業經營效益同比明顯改善，為全年穩運行、增效益奠定了良好基礎；四季度，只要全行業戮力同心加強自律，堅持遵循「以銷定產、以效定產、以現定銷」的經營原則，預計今年有望實現2022年以來最好的經濟效益水平。
《經濟通通訊社31日專訊》

【你點睇？】「習特會」在南韓順利舉行，你認為中美關係是否將會逐漸回暖？► 立即讚好

上一篇新聞︰31/10/2025 11:54  《Ａ股焦點》萬科Ａ微升，兌付一筆公司債，贖回２５億元付息８…

下一篇新聞︰31/10/2025 11:47  【ＡＩ】小米等在浙江成立智屏視界科技公司，含ＡＩ業務

其他
More

31/10/2025 11:46  【關稅戰】中美達共識「停火」一年，關稅戰時間線最新梳理

31/10/2025 11:40  《Ａ股行情》１０月官方ＰＭＩ遜，滬指半日跌０﹒６％，ＣＰＯ…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處