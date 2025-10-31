【十五五】吳清：要營造更具吸引力「長錢長投」制度環境

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

在近日出版的《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀本》中，中國證監會主席吳清發表題為《提高資本市場制度包容性、適應性》的署名文章。吳清明確，十五五時期要營造更具吸引力的「長錢長投」制度環境，繼續積極創造條件構建中長期資金「願意來、留得住、發展得好」的市場環境，推動建立健全對各類中長期資金的長周期考核機制，提高投資A股規模和比例。



要扎實推進公募基金改革，推動與投資者利益綁定的考核評價和激勵約束機制落實落地，大力發展權益類公募基金，推動指數化投資高質量發展。要促進私募股權和創投基金「募投管退」循環暢通，加力培育壯大耐心資本、長期資本和戰略資本。



*吳清：加力實施更具包容性發行上市、併購重組等制度*



吳清並明確，要堅持目標導向、問題導向，緊緊圍繞健全投資和融資相協調的資本市場功能，進一步全面深化資本市場改革，持續提高資本市場制度包容性、適應性和吸引力、競爭力。



他指出，要以更大力度支持科技創新，適應科技企業研發投入大、經營不確定性大、盈利周期長等特徵，加力實施更具包容性的發行上市、併購重組等制度。要更好滿足投資者多元化財富管理需求，著力打造多層次、立體化的市場體系和產品服務矩陣，持續拓寬中長期資金入市渠道，不斷增強投資者獲得感。



同時，要更加精準高效加強監管和防控風險，及時跟進國際國內資本市場創新發展趨勢變化，提升監管的科學性、有效性，強化科技賦能監管，增強風險監測預警處置能力，持續穩定和活躍資本市場。

