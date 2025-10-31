  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

31/10/2025 13:54

【十五五】吳清：要營造更具吸引力「長錢長投」制度環境

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國證監會主席吳清於2025年10月31日發文稱，「十五五」時期將推動構建中長期資金入市環境，提高A股投資規模，推進公募基金改革及私募基金循環暢通，並實施更具包容性發行上市制度。

事實要點：
▷ 推動中長期資金「願意來、留得住、發展得好」市場環境
▷ 推進公募基金改革，落實與投資者利益綁定考核機制
▷ 促進私募股權和創投基金「募投管退」循環暢通
▷ 加力實施更具包容性發行上市、併購重組制度
▷ 大力發展權益類公募基金，推動指數化投資高質量發展

　　在近日出版的《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀本》中，中國證監會主席吳清發表題為《提高資本市場制度包容性、適應性》的署名文章。吳清明確，十五五時期要營造更具吸引力的「長錢長投」制度環境，繼續積極創造條件構建中長期資金「願意來、留得住、發展得好」的市場環境，推動建立健全對各類中長期資金的長周期考核機制，提高投資A股規模和比例。

　　要扎實推進公募基金改革，推動與投資者利益綁定的考核評價和激勵約束機制落實落地，大力發展權益類公募基金，推動指數化投資高質量發展。要促進私募股權和創投基金「募投管退」循環暢通，加力培育壯大耐心資本、長期資本和戰略資本。

*吳清：加力實施更具包容性發行上市、併購重組等制度*

　　吳清並明確，要堅持目標導向、問題導向，緊緊圍繞健全投資和融資相協調的資本市場功能，進一步全面深化資本市場改革，持續提高資本市場制度包容性、適應性和吸引力、競爭力。

　　他指出，要以更大力度支持科技創新，適應科技企業研發投入大、經營不確定性大、盈利周期長等特徵，加力實施更具包容性的發行上市、併購重組等制度。要更好滿足投資者多元化財富管理需求，著力打造多層次、立體化的市場體系和產品服務矩陣，持續拓寬中長期資金入市渠道，不斷增強投資者獲得感。

　　同時，要更加精準高效加強監管和防控風險，及時跟進國際國內資本市場創新發展趨勢變化，提升監管的科學性、有效性，強化科技賦能監管，增強風險監測預警處置能力，持續穩定和活躍資本市場。
《經濟通通訊社31日專訊》

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處