【十五五】藍佛安：加快構建政府債務管理長效機制，嚴肅追究違規舉債、虛假化債

在近日出版的《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀本》中，財政部部長藍佛安發表題為《發揮積極財政政策作用》的署名文章。藍佛安指出，十五五時期將進一步落實好一攬子化債方案，做好地方政府存量隱性債務置換工作。推動建立統一的地方政府債務長效監管制度，對違規舉債、虛假化債等行為嚴肅追責問責，防止前清後欠。加快推進地方融資平台改革轉型，嚴禁新設或異化產生各類融資平台。優化債務結構，加快構建同高質量發展相適應的政府債務管理長效機制。



*藍佛安：完善財政轉移支付體系，增加地方自主財力*



同時，將優化稅制結構，完善地方稅、直接稅體系，更好發揮稅收促進高質量發展、社會公平、市場統一的作用。優化中央和地方財政關係，完善財政轉移支付體系，增加地方自主財力，兜牢基層「三保」底線。



此外，將統籌用好專項債券、超長期特別國債等資金，優化政府投資方向，圍繞打基礎、利長遠、補短板、調結構加大力度，鼓勵吸引民間資本參與重大項目建設，推動擴大有效投資。將加大稅收、社會保障、轉移支付等的調節力度，多渠道增加居民收入，優化收入分配結構，大力提振消費。



*綜合運用稅收、政府採購等壯大新興產業和未來產業*



藍佛安並指，將支持高水平科技自立自強，促進新質生產力加快發展。落實完善中央財政科技經費分配和管理使用機制，提升科技創新投入效能。綜合運用稅收、政府採購、政府投資基金等工具，優化提升傳統產業，培育壯大新興產業和未來產業，推動科技創新和產業創新深度融合，加快建設現代化產業體系。

《經濟通通訊社31日專訊》