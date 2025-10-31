  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

31/10/2025 14:20

【十五五】藍佛安：加快構建政府債務管理長效機制，嚴肅追究違規舉債、虛假化債

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
財政部長藍佛安於《「十五五」規劃建議輔導讀本》發文指出，十五五時期將推動統一地方政府債務監管制度，嚴禁新設融資平台，並統籌專項債、超長期國債以擴大有效投資。

事實要點：
▷ 推動統一地方政府債務長效監管制度（嚴肅追責違規舉債、虛假化債）
▷ 嚴禁新設或異化產生各類融資平台
▷ 統籌專項債券、超長期特別國債資金（鼓勵民間資本參與重大項目）
▷ 完善財政轉移支付體系（增加地方自主財力，兜牢基層「三保」底線）
▷ 綜合運用稅收、政府採購等工具培育新興產業（推動科技與產業創新融合）

　　在近日出版的《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀本》中，財政部部長藍佛安發表題為《發揮積極財政政策作用》的署名文章。藍佛安指出，十五五時期將進一步落實好一攬子化債方案，做好地方政府存量隱性債務置換工作。推動建立統一的地方政府債務長效監管制度，對違規舉債、虛假化債等行為嚴肅追責問責，防止前清後欠。加快推進地方融資平台改革轉型，嚴禁新設或異化產生各類融資平台。優化債務結構，加快構建同高質量發展相適應的政府債務管理長效機制。

*藍佛安：完善財政轉移支付體系，增加地方自主財力*

　　同時，將優化稅制結構，完善地方稅、直接稅體系，更好發揮稅收促進高質量發展、社會公平、市場統一的作用。優化中央和地方財政關係，完善財政轉移支付體系，增加地方自主財力，兜牢基層「三保」底線。

　　此外，將統籌用好專項債券、超長期特別國債等資金，優化政府投資方向，圍繞打基礎、利長遠、補短板、調結構加大力度，鼓勵吸引民間資本參與重大項目建設，推動擴大有效投資。將加大稅收、社會保障、轉移支付等的調節力度，多渠道增加居民收入，優化收入分配結構，大力提振消費。

*綜合運用稅收、政府採購等壯大新興產業和未來產業*

　　藍佛安並指，將支持高水平科技自立自強，促進新質生產力加快發展。落實完善中央財政科技經費分配和管理使用機制，提升科技創新投入效能。綜合運用稅收、政府採購、政府投資基金等工具，優化提升傳統產業，培育壯大新興產業和未來產業，推動科技創新和產業創新深度融合，加快建設現代化產業體系。
《經濟通通訊社31日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰31/10/2025 14:59  【關稅戰】商務部李成鋼：稀土管制關乎安全問題

下一篇新聞︰31/10/2025 14:07  【十五五】國資委張玉卓：著力解決拖欠民企帳款問題，國企帶頭解開「連環套」

其他
More

31/10/2025 15:30  淘寶閃購「淘寶便利店」明日上線，標榜「２４小時營業、３０分…

31/10/2025 15:06  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒４％，深證Ｂ收跌０﹒８％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處