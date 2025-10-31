  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

31/10/2025 09:32

【聚焦數據】10月中國官方製造業PMI降至49%，遜預期

　　國家統計局公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49%，比上月下降0.8個百分點，遜於預期的49.6%，連續第七個月處於收縮區間，為今年4月以來六個月最低，製造業景氣水平有所回落。
　
　　從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為49.9%、48.7%和47.1%，比上月下降1.1個、0.1個和1.1個百分點，均低於臨界點。
　
　　生產指數為49.7%，比上月下降2.2個百分點，表明製造業生產有所放緩。新訂單指數為48.8%，比上月下降0.9個百分點，表明製造業市場需求有所回落。
　
　　原材料庫存指數為47.3%，比上月下降1.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員指數為48.3%，比上月下降0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度小幅回落。

*10月非製造業PMI升至50.1%，綜合PMI降至50%近三年低*

　　10月，非製造業商務活動指數為50.1%，比上月上升0.1個百分點，升至擴張區間。

　　分行業看，建築業商務活動指數49.1%，比上月下降0.2個百分點；服務業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.1個百分點。保險、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。

　　10月，綜合PMI產出指數為50%，比上月下降0.6個百分點，位於臨界點，指數創2022年12月以來近三年新低。
《經濟通通訊社31日專訊》

【你點睇？】「習特會」在南韓順利舉行，你認為中美關係是否將會逐漸回暖？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處