【聚焦數據】10月中國官方製造業PMI降至49%，遜預期

國家統計局公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49%，比上月下降0.8個百分點，遜於預期的49.6%，連續第七個月處於收縮區間，為今年4月以來六個月最低，製造業景氣水平有所回落。



從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為49.9%、48.7%和47.1%，比上月下降1.1個、0.1個和1.1個百分點，均低於臨界點。



生產指數為49.7%，比上月下降2.2個百分點，表明製造業生產有所放緩。新訂單指數為48.8%，比上月下降0.9個百分點，表明製造業市場需求有所回落。



原材料庫存指數為47.3%，比上月下降1.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員指數為48.3%，比上月下降0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度小幅回落。



*10月非製造業PMI升至50.1%，綜合PMI降至50%近三年低*



10月，非製造業商務活動指數為50.1%，比上月上升0.1個百分點，升至擴張區間。



分行業看，建築業商務活動指數49.1%，比上月下降0.2個百分點；服務業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.1個百分點。保險、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。



10月，綜合PMI產出指數為50%，比上月下降0.6個百分點，位於臨界點，指數創2022年12月以來近三年新低。

《經濟通通訊社31日專訊》