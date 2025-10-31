小馬智行：已獲深圳首張全市範圍商業無人駕駛出租車運營許可證

中國自動駕駛公司小馬智行(02026)周五表示，已獲得深圳市首張涵蓋全市範圍的商業無人駕駛出租車運營許可證。



小馬智行在聲明中指出，該許可由小馬智行與深圳最大的出租車運營商西湖集團共同獲得。無人駕駛出租車將首先在深圳的南山、前海和寶安地區運營，然後在全市範圍內推廣。

