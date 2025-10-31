  • 會員
AH股新聞

31/10/2025 16:40

《中日關係》習近平與日本首相高市早苗於南韓慶州會談

　　據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日下午在南韓慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議期間會見日本首相高市早苗。

　　日本傳媒指，這是高市就任首相後的首次日中首腦會談。日本政府表示，兩位首腦或將確認全面推進擴大兩國共同利益的「戰略互惠關係」，並構建「建設性且穩定的關係」。雙方還有可能圍繞釣魚台周邊在內東海的活動等交換意見，而圍繞台灣問題的討論也備受關注。
《經濟通通訊社31日專訊》

