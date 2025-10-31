《Ａ股動向》多家白酒企業三季度業績十年最差，行業調整料持續一段時間

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

A股白酒上市公司的三季報均已披露。據《澎湃新聞》報道，白酒行業深度調整仍在持續，多家酒企交出近十年來最差三季報。對於第三季度業績下滑以及對未來的判斷，該媒體記者今日致電相關酒企的投資者熱線。其中，瀘州老窖(深:000568)相關工作人員回應稱，受到市場大環境的影響，行業處於調整期，白酒公司普遍受到影響，業績均有一定程度的調整，公司也在盡力地保持良性發展，預計白酒行業的調整可能還將持續一段時間，「長遠來看，公司還是有信心的」。



五糧液(深:000858)相關工作人員表示，目前處於行業深度調整期，公司著眼於長期發展進行主動調整，去化渠道庫存，提振經銷商信心。長遠來看，高端白酒仍然是能夠穿越周期的行業。



古井貢酒(深:000596)相關工作人員指，第三季度業績下滑主要受到白酒市場大環境的影響，同時，公司為了渠道更好發展，主動控制速度，消化市場庫存。



水井坊相關工作人員稱，從行業來看，三季度本身白酒消費偏弱；此外，公司方面主動去庫存控貨，導致業績下滑較多。



*茅台營收和淨利潤均創新高，五糧液近十年來首次負增長*



報道指，就頭部五大白酒企業來看，前三季度，貴州茅台(滬:600519)和山西汾酒(滬:600809)營收和淨利潤均創歷史新高，且保持雙增長；五糧液、瀘州老窖、洋河股份(深:002304)營收和淨利潤雙雙下滑。而從前三季度營收和淨利潤增速來看，貴州茅台、山西汾酒增速為近十年新低，五糧液和瀘州老窖出現近十年來首次負增長。



報道引述酒業獨立評論人肖竹青表示，在政策調控、消費轉型與存量競爭「三期疊加」的宏觀背景下，白酒行業整體告別了過去狂飆突進式發展。酒類分析師蔡學飛指出，從目前已經披露的三季報來看，當下白酒行業正經歷一場深刻的「價值淬煉」，其本質是從過去渠道壓貨驅動的「泡沫繁榮」回歸到品牌與消費者真實需求匹配的「理性回歸」。

《經濟通通訊社31日專訊》