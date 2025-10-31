《中國要聞》騙徒冒雅江集團發實體信函行騙，聲稱投資高回報、上App登記交錢有樓收

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

今年7月成立的央企中國雅江集團招兵買馬、布局分子公司之際，一批打著「雅江集團」旗號的不法分子到處招搖撞騙。據《新浪財經》的《BUG》欄目報道，打著雅江集團名義的騙局不但微信群裏有，還已經轉移到線下。



報道指，近日多名網民收到紙質版的投資函(《雅江集團央企聯盟股權詳解》)、《雅江集團拋售及提現告知書》、《雅江資助卡用卡通知》、《雅江集團政策推行通知》甚至《收樓通知》等一系列函件，內容聲稱投資有高回報、長期分紅、專項紅利等，還聲稱只要「通過雅江集團官方App完成公證手續」，完成資料核驗、身份確認等公證程序並繳納相關費用後，就可參與中信國安府項目的收樓及入住。



*雅江集團內部人士：假的*



行騙材料從虛擬世界的幾行文字和一堆連結變成了實體信函，報道認為，這除了是為了規避網絡上的監管外，對於很多長者來說，欺騙性更強。報道並引述雅江集團內部人士指出，外界流傳的關於雅江集團的各種投資內容都是假的。



報道又引述房產業內人士表示，「最近有好幾個客戶問，有自稱雅江集團的說在他們的渠道買房子可以多打折，那都是騙子，不要上當」。該人士補充稱，中信國安府項目開發商是北京信達置業有限公司，「不管甚麼銷售渠道，涉及支付款項的都是在開發商的渠道走，不可能去另外的App付費」。



報道指出，該份《收樓通知》蓋著「中信房地產集團有限公司」公章，在國家企業信用信息公示系統中，北京信達置業有限公司確為中信集團下屬企業，「中信房地產集團有限公司」並不存在。《雅江資助卡用卡通知》上則蓋有「中國建設銀行股份有限公司」公章，不過建設銀行客服人員指，並未查詢到名稱為「雅江資助卡」的卡種。

