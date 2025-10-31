  • 會員
31/10/2025 15:30

《中國要聞》騙徒冒雅江集團發實體信函行騙，聲稱投資高回報、上App登記交錢有樓收

核心摘要：
2025年10月，騙徒冒用央企中國雅江集團名義寄送實體信函，以高回報投資及收樓為誘餌，要求民眾通過App繳費，並偽造中信集團及建行公章，雅江集團確認文件全為詐騙。

事實要點：
▷ 偽造《收樓通知》公章「中信房地產集團」不存在（國家企業系統查無）
▷ 建行客服稱無「雅江資助卡」卡種（官方未發行）
▷ 中信國安府開發商為北京信達置業（中信集團下屬）
▷ 詐騙材料從線上轉為實體信函（規避網絡監管）
▷ 雅江集團內部人士指投資內容均虛假（無官方合作）

　　今年7月成立的央企中國雅江集團招兵買馬、布局分子公司之際，一批打著「雅江集團」旗號的不法分子到處招搖撞騙。據《新浪財經》的《BUG》欄目報道，打著雅江集團名義的騙局不但微信群裏有，還已經轉移到線下。

　　報道指，近日多名網民收到紙質版的投資函(《雅江集團央企聯盟股權詳解》)、《雅江集團拋售及提現告知書》、《雅江資助卡用卡通知》、《雅江集團政策推行通知》甚至《收樓通知》等一系列函件，內容聲稱投資有高回報、長期分紅、專項紅利等，還聲稱只要「通過雅江集團官方App完成公證手續」，完成資料核驗、身份確認等公證程序並繳納相關費用後，就可參與中信國安府項目的收樓及入住。

*雅江集團內部人士：假的*

　　行騙材料從虛擬世界的幾行文字和一堆連結變成了實體信函，報道認為，這除了是為了規避網絡上的監管外，對於很多長者來說，欺騙性更強。報道並引述雅江集團內部人士指出，外界流傳的關於雅江集團的各種投資內容都是假的。

　　報道又引述房產業內人士表示，「最近有好幾個客戶問，有自稱雅江集團的說在他們的渠道買房子可以多打折，那都是騙子，不要上當」。該人士補充稱，中信國安府項目開發商是北京信達置業有限公司，「不管甚麼銷售渠道，涉及支付款項的都是在開發商的渠道走，不可能去另外的App付費」。

　　報道指出，該份《收樓通知》蓋著「中信房地產集團有限公司」公章，在國家企業信用信息公示系統中，北京信達置業有限公司確為中信集團下屬企業，「中信房地產集團有限公司」並不存在。《雅江資助卡用卡通知》上則蓋有「中國建設銀行股份有限公司」公章，不過建設銀行客服人員指，並未查詢到名稱為「雅江資助卡」的卡種。
《經濟通通訊社31日專訊》

