通達集團(00698)附屬通達創智首三季淨利潤跌4%

通達集團(00698)公布，附屬通達創智(深:001368)截至9月30日止首三季歸屬股東淨利潤8046萬元（人民幣．下同），跌4.1%，利潤總額8717萬元，跌3%，收入8.2億元，升15%。



該集團指，通達創智於9月底總資產17.4億元，比去年底升1%，歸屬於權益擁有人的總權益14.4億元，比去年底升5.6%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社31日專訊》