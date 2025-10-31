中國重汽(03808)附屬濟南卡車首三季淨利潤15億人幣，升19%

中國重汽(03808)公布，附屬公司濟南卡車(深:000951)截至9月30日止首三季淨利潤14.9約億元（人民幣．下同），升18.8%。
該集團指，濟南卡車首三季利潤總額18.2億元，升22%，營業收入404.9億元，升20.6%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社31日專訊》
31/10/2025 07:57
