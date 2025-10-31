京東物流(02618)子公司德邦物流第三季盈轉虧3.3億人幣

京東物流(02618)公布，子公司德邦物流(滬:603056)截至9月30日止第三季虧損3.3億元（人民幣．下同），去年同期盈利1.8億元，每股虧損32分，營業收入97億元，跌1.4%。
該集團指，首三季虧損2.76億元，去年同期盈利5.2億元，每股虧損27分，營業收入303億元，升7%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
31/10/2025 07:57
京東物流(02618)公布，子公司德邦物流(滬:603056)截至9月30日止第三季虧損3.3億元（人民幣．下同），去年同期盈利1.8億元，每股虧損32分，營業收入97億元，跌1.4%。
該集團指，首三季虧損2.76億元，去年同期盈利5.2億元，每股虧損27分，營業收入303億元，升7%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N