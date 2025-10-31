晨鳴紙業(01812)第三季虧損擴至21億人幣，首三季虧損擴至60億人幣

晨鳴紙業(01812)(深:000488)公布，截至9月30日止第三季虧損約21.5億元（人民幣．下同），比去年同期虧損7億元擴大，每股虧損74分，營業收入12.4億元，跌79%。



該集團指，首三季虧損60億元，比去年同期虧損7億元擴大，每股虧損2.05元，營業收入33億元，跌83%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社31日專訊》