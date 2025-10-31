重慶鋼鐵(01053)第三季虧損降至8731萬人幣，首三季虧損降至2.2億人幣

重慶鋼鐵(01053)(滬:601005)公布，截至9月30日止第三季虧損8731萬元（人民幣．下同），比去年同期虧損6.6億元收窄，每股虧損1分，營業收入60億元，升9%。



該集團指，首三季虧損2.2億元，比去年同期虧損13億元收窄，每股虧損2分，營業收入191億元，跌7.3%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社31日專訊》