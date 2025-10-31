中信建投証券(06066)第三季純利26億人幣，升79%，首三季多賺65%

中信建投証券(06066)(滬:601066)公布，截至9月30日止第三季純利約25.8億元（人民幣．下同），升79.2%，每股盈利30分，營業收入65.5億元，升55%。



該集團指，首三季純利70.9億元，升65%，每股盈利82分，營業收入173億元，升31%，加權平均淨資產收益率7.99%，升3.28個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社31日專訊》