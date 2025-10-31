廣發証券(01776)第三季純利45億人幣，升86%，首三季多賺61%

廣發証券(01776)(深:000776)公布，截至9月30日止第三季純利約44.6億元（人民幣．下同），升85.9%，每股盈利56分，營業收入108億元，升51.8%。
該集團指，首三季純利109億元，升61.4%，每股盈利1.34元，營業收入261.4億元，升41%，加權平均淨資產收益率8.18%，升2.92個百分點。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社31日專訊》
31/10/2025 07:57
