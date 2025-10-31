四川成渝(00107)第三季純利4.6億人幣，升9%，首三季多賺16%

四川成渝高速公路(00107)(滬:601107)公布，截至9月30日止第三季純利約4.6億元（人民幣．下同），升8.9%，每股盈利14.37分，營業收入19.6億元，跌1.5%。
該集團指，首三季純利13億元，升15.8%，每股盈利40.32分，營業收入61億元，跌17%，加權平均淨資產收益率7.37%，升0.35個百分點。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社31日專訊》
31/10/2025 07:57
