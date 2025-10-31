《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(30日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|3395.19
|寒武紀
|(688256)
|2974.74
|貴州茅台
|(600519)
|2660.34
|藥明康德
|(603259)
|2134.58
|紫金礦業
|(601899)
|2124.26
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1940.64
|中微公司
|(688012)
|1659.23
|招商銀行
|(600036)
|1651.72
|隆基綠能
|(601012)
|1519.84
|中信證券
|(600030)
|1297.65
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4834.46
|陽光電源
|(300274)
|4806.18
|中際旭創
|(300308)
|4486.07
|新易盛
|(300502)
|3467.91
|立訊精密
|(002475)
|2524.98
|勝宏科技
|(300476)
|1669.20
|江波龍
|(301308)
|1218.44
|美的集團
|(000333)
|1217.71
|北方華創
|(002371)
|1211.15
|東方財富
|(300059)
|1150.81
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社31日專訊》
