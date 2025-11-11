【雙１１】市監總局向電商平台發合規提示，杜絕「二選一」

國家市監總局向主要電商平台發布《「雙11」網絡集中促銷合規提示》，規範促銷經營行為，維護「雙11」期間網絡交易秩序，保護消費者合法權益。《提示》主要包括六方面內容。



一是嚴格落實主體責任。嚴格依據相關法律法規規定，切實落實審查核驗義務，確保經營者主體資訊真實有效，確保平台規則公開公平。



二是嚴格規範促銷行為。杜絕「二選一」、「大數據殺熟」等違法行為；促銷規則須清晰透明，圍繞滿減、優惠券、預售、保價等關鍵環節，明確使用條件、退改流程、有效期限等關鍵訊息，提升促銷活動透明度。



三是嚴格規範價格行為。充分尊重商家自主經營權，嚴禁利用服務協議、交易規則以及技術等手段對商家定價進行不合理限制或者附加不合理條件。不得先提價後打折、虛假折價比價。



四是嚴格規範直播行銷行為。加強對平台內經營者資質和商品訊息審核，重點把控直播商品質量，嚴禁銷售假冒偽劣、禁限售商品，確保直播內容與所售商品一致。



五是嚴格加強廣告內容審核，重點規範醫療美容、藥品、醫療器械、保健食品等重點領域廣告及明星廣告代言行為，及時清理下架違法違規廣告。



六是及時妥善化解網絡消費糾紛。嚴格遵守7日無理由退貨、產品「三包」等規定，不得拒絕履行法定售後義務，建立快速回應機制，積極協助消費者維權，妥善化解消費糾紛。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》