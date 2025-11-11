  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

11/11/2025 17:39

《滬／深股通》陽光電源為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)1504.73
紫金礦業(601899)1234.43
工業富聯(601138)1201.96
中國中免(601888)1057.24
中國鋁業(601600)1037.05
隆基綠能(601012)941.43
特變電工(600089)913.64
貴州茅台(600519)895.34
海光信息(688041)813.97
中微公司(688012)779.48
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
陽光電源(300274)3271.50
中際旭創(300308)2988.08
寧德時代(300750)2278.12
新易盛(300502)1933.62
勝宏科技(300476)1892.52
東山精密(002384)1533.35
天孚通信(300394)1343.80
濰柴動力(000338)1295.00
思源電氣(002028)1238.90
三花智控(002050)1218.61

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

上一篇新聞︰11/11/2025 17:44  【ＡＩ】高盛調研顯示A股機器人產業鏈企業有「訂單荒」，分析指產業發展需前瞻布局

其他
More

11/11/2025 18:15  弘業期貨（０３６７８）：控股股東下屬公司擬減持公司Ｈ股

11/11/2025 18:05  《中國監管》財政部發布會計新規：不得以虛假經濟業務事項等進…

11/11/2025 17:49  《中國要聞》乘聯分會崔東樹：以舊換新政策效果突出，車市內捲…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區