《滬／深股通》陽光電源為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|1504.73
|紫金礦業
|(601899)
|1234.43
|工業富聯
|(601138)
|1201.96
|中國中免
|(601888)
|1057.24
|中國鋁業
|(601600)
|1037.05
|隆基綠能
|(601012)
|941.43
|特變電工
|(600089)
|913.64
|貴州茅台
|(600519)
|895.34
|海光信息
|(688041)
|813.97
|中微公司
|(688012)
|779.48
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|陽光電源
|(300274)
|3271.50
|中際旭創
|(300308)
|2988.08
|寧德時代
|(300750)
|2278.12
|新易盛
|(300502)
|1933.62
|勝宏科技
|(300476)
|1892.52
|東山精密
|(002384)
|1533.35
|天孚通信
|(300394)
|1343.80
|濰柴動力
|(000338)
|1295.00
|思源電氣
|(002028)
|1238.90
|三花智控
|(002050)
|1218.61
（以上數字取小數點後兩個位）
