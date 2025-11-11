弘業期貨(03678)：控股股東下屬公司擬減持公司H股

弘業期貨(03678)(深:001236)公布，公司近日收到蘇豪控股集團鍾山有限公司（鍾山公司）通知，計劃自2025年12月1日起6個月內以集中競價方式減持不超過2425.5萬股公司H股，佔公司已發行股份總額約2.41%，減持價格區間根據減持時的市場價格及交易方式確定。



於今日，公司控股股東江蘇省蘇豪控股集團直接及間接持有公司約5.1億股股份，佔公司已發行股份總額約50.58%。其中，蘇豪控股直接持有公司約2.75億股A股，佔公司已發行股份總額約27.33%；分別通過蘇豪弘業股份有限公司、江蘇蘇豪匯鴻集團股份有限公司（前稱江蘇匯鴻國際集團股份有限公司）及江蘇弘業國際物流有限公司（均為其一致行動人）持有公司合共約2.1億股A股，佔公司已發行股份總額約20.84%；並通過其全資境外子公司鍾山公司（為其一致行動人）持有公司2425.5萬股H股，佔公司已發行股份總額約2.41%。



本次股份減持計劃後，蘇豪控股仍為公司的控股股東。本次減持不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響。

《經濟通通訊社11日專訊》