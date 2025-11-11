  • 會員
AH股新聞

11/11/2025 08:18

《神州頭條》財經報章頭版摘要：13項政策出台激發民間投資活力

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平致電祝賀瓦塔拉當選連任科特迪瓦總統
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
11月10日，國家主席習近平致電阿拉薩內．瓦塔拉，祝賀他當選連任科特迪瓦共和國總統。習近平指出，中國和科特迪瓦是現代化道路上的同路人、好夥伴。習近平表示高度重視中科關係發展，願同瓦塔拉總統一道努力，深化兩國戰略夥伴關係，共同促進全球南方團結合作。

進一步激發民間投資活力，13項政策舉措出台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為進一步激發民間投資活力、促進民間投資發展，國務院辦公廳日前印發《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》，提出13項針對性政策舉措。若干措施明確，對需報國家審批（核准）的具有一定收益的鐵路、核電等領域項目，應專項論證民間資本參與的可行性；對具備條件的項目，民間資本持股比例可在10%以上；持續落實好突破關鍵核心技術科技型企業上市融資、並購重組「綠色通道」政策；積極支持更多符合條件的民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)。

準確把握形勢任務，財政政策更加有力有效
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
財政政策作為宏觀調控重要手段，在促進經濟總量平衡和結構優化上發揮著重要作用。「十五五」規劃建議提出，發揮積極財政政策作用，增強財政可持續性。專家認為，未來財政政策需切實提升效能，更好推動高質量發展：延續積極的財政政策取向，支持國家重大戰略任務和保障基本民生。


《上海證券報》

國辦出台13項政策舉措，進一步激發民間投資活力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為進一步激發民間投資活力、促進民間投資發展，國務院辦公廳日前印發《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》，提出13項針對性政策舉措。

第八屆進博會落幕，834.9億美元意向成交額創新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
11月10日，第八屆中國國際進口博覽會（進博會）在上海圓滿落幕，以「834.9億美元意向成交額」的新紀錄，兌現了中國「與天下同利」的開放承諾，彰顯了中國發展與開放的雙重確定性。

新能源消納調控迎指導意見
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發展改革委、國家能源局近日發布的《關於促進新能源消納和調控的指導意見》明確，到2030年，協同高效的多層次新能源消納調控體系基本建立，滿足全國每年新增2億千瓦以上新能源合理消納需求，助力實現碳達峰目標。到2035年，適配高比例新能源的新型電力系統基本建成，新能源消納調控體系進一步完善。


《證券時報》

擴大准入打通堵點，促進民間投資發展「13條」發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為進一步激發民間投資活力、促進民間投資發展，國務院辦公廳日前印發《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》，提出13項針對性政策舉措。在擴大准入方面，對需報國家審批（核准）的具有一定收益的鐵路、核電等重點領域項目，鼓勵支持民間資本參與並明確持股比例等要求；引導民間資本有序參與低空經濟、商業航天等領域建設，積極支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務。

中國2030年基本建立多層次新能源消納調控體系
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為促進新能源在大規模開發的同時實現高質量消納，11月10日，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關於促進新能源消納和調控的指導意見》，明確構建多層次新能源消納調控體系，為新型能源體系和新型電力系統建設提供核心支撐。

擴大更高水平對外開放，繪就合作發展新圖景
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》對擴大高水平對外開放作出部署，從積極擴大自主開放、推動貿易創新發展、拓展雙向投資合作空間、高質量共建「一帶一路」四個方面細化了未來五年在更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放的行動指南。

