照顧者 情緒健康
AH股新聞

11/11/2025 17:00

《鍾之日記》恒指反覆收升，小鵬強彈兩成

　　11月11日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　美國政府停擺有望結束，利好隔晚美股造好，反映中概股表現的金龍指數急漲2.25%。港股今日高開99點，逼近26800水平後遇沽壓，升幅逐漸蒸發、大市倒跌，曾跌最多137點，惟尾市再度回升，恒生指數全日收報26696，升47點或0.2%，主板成交超過2102億元。

*A股收跌0.39%險守4000點，消費股再度走強*

　　滬深股市亦走勢反覆，滬綜指四千關徘徊，全日收跌0.39%報4002.76點，險守4000點；深成指跌1.03%，創業板指收低1.4%。兩市全日成交額1.99萬億元人民幣，較上個交易日減8%。

　　星石投資首席策略投資官方磊稱，短期來看，國內進入業績、政策和宏觀事件空窗期，市場對今年年內經濟表現的預期相對穩定，預計本周後續中國宏觀數據公布對市場的影響不大。至於中郵證券發表報告稱，在10月底利好得到集中兌現後，11-12月將實際進入政策和業績的雙重真空期，同時考慮到本次牛市中居民存款搬家的動作不明顯，後續資金承接的能力或將偏弱，A股向上的空間受限；12月也需要警惕上市公司階段性集中減持可能帶來的壓力。

*機器人新品引發樂觀情緒，小鵬大漲18%*

　　隨著市場對小鵬汽車(09868)在人形機器人等技術領域取得的進展越來越樂觀，公司股價今日高開高走，收盤飆近18%，創逾三年高，報108.5元。

　　小鵬近期展示了從人形機器人IRON到自動駕駛出租車的一系列尖端技術，激發了投資者對小鵬在傳統電動汽車領域之外潛力的熱情。近日，摩根士丹利、德意志銀行、花旗、中金公司、中信證券等多家重量級投資機構紛紛發布研報強推小鵬汽車，由此可見，雖然這些創新尚未轉化為短期內的盈利成長，但它們正在重塑市場對小鵬汽車估值的看法。

　　小鵬日前在2025小鵬科技日上圍繞「物理AI」發布四項重要應用，包括小鵬第二代VLA大模型、小鵬Robotaxi、全新一代IRON人形機器人，以及匯天飛行汽車，其中女性機器人的亮相和極致擬人步態備受海內外使用者和投資人關注，一度被質疑是否有真人藏在機器人裏。

　　據介紹，全新一代IRON機器人全身有82個自由度，擁有類人脊椎、肌肉、皮膚等。小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬在科技日當天表示，IRON將於2026年底實現量產，首批將進入商業場景提供導覽、導購、導巡等服務。

　　今年以來，小鵬汽車的股價已上漲超過132%，跑贏了上漲57%的蔚來汽車(09866)、下跌15%的理想汽車(02015)。今日蔚來收升1.1%，理想汽車微升0.4%。

*「雙11」監管加碼，京東與阿里齊跌*

　　今日是「雙11」購物節「正日」，兩大電商平台京東(09618)和阿里巴巴(09988)股價齊走低，京東跌1.1%，收報123.1元；阿里跌1.8%，報160.4元。

　　國家市監總局向主要電商平台發布《「雙11」網絡集中促銷合規提示》，規範促銷經營行為，維護雙11期間網絡交易秩序，保護消費者合法權益。《提示》主要包括六方面內容，其中提到嚴格規範促銷行為。杜絕「二選一」、「大數據殺熟」等違法行為；促銷規則須清晰透明，圍繞滿減、優惠券、預售、保價等關鍵環節，明確使用條件、退改流程、有效期限等關鍵訊息，提升促銷活動透明度；不得先提價後打折、虛假折價比價。

　　據內媒報道，今年雙11早在國慶中秋長假前就已拉開序幕：9月30日，蘇寧易購率先啟動大促；10月9日，京東與抖音跟進；天貓等其他平台也相繼在10月中旬開啟活動。持續時間上，幾個主要電商平台最長57天，最短也有31天。大幅拉長的周期也使得消費者的決策趨於理性。不過，交通運輸部的信息仍顯示，10月27日至11月2日，全國快遞投遞量達43.05億件，較去年同期增長10%。

　　摩根士丹利認為，隨「以舊換新」效應逐漸減弱，加上京東對新業務持續投資，勢必令收入增長顯著放緩，下調對其美股的評級至「減持」，是中資電商行業中最不看好的股份。華源證券發布研報稱，鑒於阿里聚焦於電商與雲兩大業務板塊，維持「買入」評級。東亞證券則上調阿里的目標價10%至196元，但將評級由「買入」降至「增持」。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

