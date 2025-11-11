  • 會員
11/11/2025 09:06

內地私募CPE源峰控股漢堡王中國83%股權，將注資3.5億美元

　　漢堡王(Burger King)母公司RBI昨日與內地私募股權公司CPE源峰達成一份長達20年的開發協議，授予其在中國獨家開發漢堡王品牌的權利，成立合資企業「漢堡王中國」。後者將向漢堡王中國注資3.5億美元，持有漢堡王中國約83%的股權，RBI將保留約17%的股權。

　　CPE源峰承諾，在5年內將漢堡王中國門店數量從目前的約1250家翻倍至約2500家，2035年擴張到至少4000家。此次交易讓RBI對實現此前預測的到2028年淨餐廳數量年增長5%的目標更有信心。RBI首席執行官Joshua Kobza表示，本地團隊對在華擴張至關重要，中國是全球變化最快的市場之一，尤其對快餐服務業而言。

　　該交易預計將於2026年第一季度完成，具體時間取決於監管審批進展。

　　RBI今年2月以約1.58億美元買斷漢堡王中國此前的合資夥伴股權，隨後開始尋找新的本土合作方，紅杉中國HSG和CPE源峰均參與競購。CPE源峰是一家北京私募股權公司，自創立以來持續深耕連鎖消費服務領域，相關投資金額累計約100億元人民幣，是泡泡瑪特(09992)的早期投資者，投資組合包括蜜雪冰城(02097)、愛爾眼科(深:300015)、老鋪黃金(06181)等企業。
