京東廣汽寧德三方負責人詳解「國民好車」售後、市場定位等疑問

11月9日，京東(09618)聯合廣汽集團(02238)(滬:601238)、寧德時代(03750)(深:300750)正式發布「國民好車」埃安UT super，該車電池租用購車價為4.99萬元（人民幣．下同），整車購買價為8.99萬元。其將在京東獨家銷售，消費者在京東APP搜索「國民好車」即可預約試駕、支付定金。



*京東負責售後、體驗和交付，後續將上線更多車型*



據內媒報道，這款車採用京東線上獨銷模式，線下僅負責售後、體驗和交付。京東汽車營銷負責人陸歡表示，京東會對部分車主的保險上險費用進行補貼，還會整合平台與政府補貼。同時，用戶購車後的車生活服務，後續會逐步落地。另外，用戶若採用電池租用方式購車，後續可通過京東平台租賃電池。



陸歡還透露，除了這款車外，後續還將上線更多車型。「因為我們制定了『國民好車』標準，符合標準的車型會陸續上線，且會根據京東用戶多樣性，推出不同品類車型滿足需求。」



*購車定金暫不支持打白條*



在購車支付方面，現時在京東APP提供兩個選項：支付5000元定車（下定鎖單不可退），和支付500元意向金預約試駕（可退）。實測發現，5000元定金暫不支持打白條，但500元意向金可以打京東白條，支持6期免服務費。根據APP上顯示的購車流程，11月9日晚8時起選擇版本下定後，需聯繫企微兌現新車生活禮，下定48小時後聯繫企微確認權益，11月24日起尾款支付開啟，尾款支付完成後最快7天門店提車。



*廣汽負責終身質保，寧德時代負責電池質保*



在售後方面，整車質保由廣汽負責。三電質保方面，若選擇8.99萬元買斷，廣汽負責終身質保（但要求為首任非營運車主）。若選擇4.99萬元租電版，電池由寧德時代負責質保（針對租電電池「只換不修」），其餘（電機、電控）由廣汽提供終身質保。京東也會在售後方面提供支持，據陸歡介紹，京東養車目前有3000多家線下門店，部分門店已與廣汽達成一致，承擔UT super的售後保養。



*換電技術、服務和配置升級*



對於該款車與埃安UT普通版的區別，廣汽UT車型產品總經理涂序聰表示，三方基於京東超7億用戶數據做了深度調研，升級主要在三方面。一是換電技術升級，依托寧德時代巧克力換電生態，實際換電時間88秒，比宣傳的99秒更快；二是服務升級，京東的品質嚴選為產品服務做了補充；三是產品配置升級，標配電尾門、藍牙鑰匙、華為雲車機等，且車輛由長沙工廠生產。



另外，關於用戶對「網約車標簽」的顧慮，陸歡不認為網約車是負面標簽，他指中國營運車輛准入門檻極高，且埃安部分車型進入網約車領域已久，市場反饋正面、安全，這恰恰能證明車輛品質。涂序聰則示，UT車型本身主打C端市場，當前銷量也以C端為主，並不適合網約車場景。

《經濟通通訊社11日專訊》