說說心理話
AH股新聞

11/11/2025 10:59

《中國要聞》上交所國際投資者大會明開幕，共話資本投資併購新機遇

　　11月12至13日，上海證券交易所國際投資者大會即將拉開帷幕。會議主題為「價值引領　開放賦能--國際資本投資併購新機遇」。這是上交所連續第七年舉辦國際投資者大會，將繼續為外資機構提供與境內監管機構、交易所、上市公司及金融機構等各方主體溝通交流的重要平台。

　　大會首日，中證監、上海市政府及上交所領導將作開幕致辭。全體大會期間，中證監、國家外匯管理局相關領導以及知名國際投資機構高層、境內外金融機構代表等，將圍繞資本市場制度型開放、中國市場投資併購機遇、價值投資等話題進行分享討論。

　　大會首日下午將有兩場分論壇同時舉行，分會場一為投資專場，將圍繞中國資產配置、ESG、新消費行業發展、交易所ETF和債券市場等議題展開，還將發布跨境指數化投資合作成果；分會場二為併購專場，將圍繞中國併購市場發展與改革、跨境併購等議題展開。

　　大會次日將介紹科創板市場的最新發展成果，以展現中國優質資產投資價值為核心，圍繞人工智能、生物醫藥、高端裝備製造等行業，邀請行業領軍人物、滬市公司與境內外金融機構代表等就行業發展成果與前景展開探討。
《經濟通通訊社11日專訊》

