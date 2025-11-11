【ＡＩ】「智元上緯」公眾號上線，發布機器人概念產品預熱海報

據《科創板日報》報道，上緯新材(滬:688585)將聯合智元開展機器人業務。目前，名稱為「智元上緯」的公眾號已經上線，帳號主體為「上緯新材料科技股份有限公司」，並發布了機器人概念產品預熱海報。海報打出「『大』有可為，敬觀其『變』」的宣傳語，並標註機器人的身高為「1.88」。



此前，智元恒岳要約收購上緯新材完成了股份交割，智元機器人聯合創始人彭志輝擔任上緯新材董事候選人。

《經濟通通訊社11日專訊》