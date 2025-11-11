  • 會員
11/11/2025 14:47

【ＡＩ】武漢光谷開設全國首家人形機器人7S店

　　今日上午，全國首家人形機器人7S店在武漢光谷創新天地正式開業，店裏產品包括湖北自研人形機器人家族--格藍若的「勞動者」、手智創新的「遠游」、湖北啟靈的「神農」、荊楚機器人的「精靈」、光谷東智的「光子」、光谷華匯的特種機器人，還有來自華科HRT團隊的小人形機器人。

　　湖北人形機器人創新中心董事長李正祥介紹稱，相比汽車的「4S」，人形機器人的「7S」涵蓋銷售(Sale)、配件(Spare parts)、服務(Service)、信息反饋(Survey)、解決方案(Solution)、展示(Show)、培訓(School)七大功能。其中，最核心的功能是整機銷售，產品覆蓋工業製造、文旅導覽、康養護理、特種作業等十餘個應用場景的機器人。

　　據悉，店內產品價格區間覆蓋廣泛，從19.9元（人民幣．下同）的機甲對戰體驗到70萬元的高端人形機器人，滿足不同層次消費者的需求。其中，光谷東智研發的「光子H1」人形機器人標價55萬元起，這款機器人曾在2025年8月的首屆世界人形機器人運動會上奪得首金。
《經濟通通訊社11日專訊》

