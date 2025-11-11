  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

11/11/2025 17:16

《中國要聞》內地首條12寸硅光芯片流片平台投用，實現全鏈條國產化

　　內地首條基於12寸40nm CMOS工藝線的全國產化硅光PDK（工藝設計套件）、TDK（測試設計套件）及ADK（封裝設計套件）流片服務平台近日正式在光谷（武漢東湖新技術開發區）投用。該平台由武漢國家信息光電子創新中心(NOEIC)建設運營，標誌著光谷企業在硅光領域實現又一關鍵突破。

　　硅光技術即硅基光電子技術，是將光子器件與傳統電子器件集成在同一硅基芯片上的前沿科技。它利用光信號替代電信號進行數據傳輸，具有高速率、低功耗、高帶寬等顯著優勢，廣泛應用於數據中心、人工智能、5G/6G通信、自動駕駛和高性能計算等領域。長期以來，硅光芯片的研發與製造高度依賴國外EDA（電子設計自動化）工具、工藝設計套件(PDK)和代工平台，技術壁壘高、研發周期長、成本昂貴。

　　據武漢國家信息光電子創新中心負責人介紹，該硅光系列套件為硅光芯片的設計、仿真、流片、測試等全流程提供了統一的標準和接口，實現了從設計語言、工藝參數到封裝測試的全鏈條國產化，改變了以往因標準不統一而導致的反複調試與驗證難題。
《經濟通通訊社11日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區