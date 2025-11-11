《中國要聞》內地首條12寸硅光芯片流片平台投用，實現全鏈條國產化

內地首條基於12寸40nm CMOS工藝線的全國產化硅光PDK（工藝設計套件）、TDK（測試設計套件）及ADK（封裝設計套件）流片服務平台近日正式在光谷（武漢東湖新技術開發區）投用。該平台由武漢國家信息光電子創新中心(NOEIC)建設運營，標誌著光谷企業在硅光領域實現又一關鍵突破。



硅光技術即硅基光電子技術，是將光子器件與傳統電子器件集成在同一硅基芯片上的前沿科技。它利用光信號替代電信號進行數據傳輸，具有高速率、低功耗、高帶寬等顯著優勢，廣泛應用於數據中心、人工智能、5G/6G通信、自動駕駛和高性能計算等領域。長期以來，硅光芯片的研發與製造高度依賴國外EDA（電子設計自動化）工具、工藝設計套件(PDK)和代工平台，技術壁壘高、研發周期長、成本昂貴。



據武漢國家信息光電子創新中心負責人介紹，該硅光系列套件為硅光芯片的設計、仿真、流片、測試等全流程提供了統一的標準和接口，實現了從設計語言、工藝參數到封裝測試的全鏈條國產化，改變了以往因標準不統一而導致的反複調試與驗證難題。

《經濟通通訊社11日專訊》