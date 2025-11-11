  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

11/11/2025 08:48

【關稅戰】財新：中美取消互徵港口費首日，中遠四船同日抵美

　　美國於當地時間11月9日公告，將於11月10日0時01分暫停實施對華造船等行業301調查措施一年，具體包括暫停對相關中國船舶徵收港口費、暫停對中國船岸起重機等設備加徵關稅等。同日，中方也相應暫停實施相關反制措施。

　　《財新》消息，美西時間11月10日凌晨3時（北京時間19時），中國籍集裝箱船「新亞洲」號緩緩駛入美國洛杉磯長灘港。在其身後，「中海南海」號、「中海東海」號和「東方紫羅蘭」號一字排開，也同時抵達洛杉磯外海。這些集裝箱船均屬航運央企中遠海控(01919)(滬:601919)，4船共載4.5萬個標準箱(TEU)。

　　報道稱情況極罕見，因為在平時，這些船舶會在1-2周內分批抵達，不會同時抵達。之所以如此，是因為「新亞洲」號、「中海南海」號和「中海東海」號之前已在美國外海停航等待1-4天的時間，以跳過被美方收取301徵費的時間窗口。

*美國MATSONIA號泊寧波港，未被收特別港務費*

　　美國貿易代表辦公室(USTR)稱，暫停行動是落實總統特朗普與中國國家主席習近平達成的貿易協議。徵費暫停期間，美國將根據此前301調查結果與中國談判，同時將繼續與主要盟友和夥伴就振興美國造船業展開討論。

　　就在中國暫停徵收對美港務費後不久，美國美森輪船旗下「MATSONIA」號於11月10日13時07分靠泊中國寧波港，未被收取特別港務費。
《經濟通通訊社11日專訊》

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區