《中日關係》高市早苗涉台言論發酵，中國領事「斬首論」惹抗議

針對日本首相高市早苗早前發表涉及台灣問題的言論，中國駐大阪總領事薛劍上周六（8日）晚在社交平台發文稱，「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」，雖然之後其刪除了有關帖文，惟引發多名日本議員表示，薛應該被列為「不受歡迎人物」，根據《維也納外交關係公約》將他驅逐出境。



日本內閣官房長官木原稔周一（10日）在記者會上回應，儘管發帖主旨不明，但作為中國駐外使領館負責人的言論，「不得不說極其不妥」，外務省通過日本駐華大使館向中方提出強烈抗議，部分相關帖文前晚已無法查閱。



*華使館促日方立即停止向台獨勢力發出錯誤信號*



高市早苗11月7日表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可以行使集體自衛權。



中國駐日本大使館回應高市早苗涉台言論稱，日本領導人在台灣問題上發表露骨挑釁言論，公然鼓吹武力介入台海的可能性，嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。



發言人指出，作為曾殖民台灣的國家，日本當政者公然為介入台海製造藉口，是對國際正義的嚴重踐踏，是對戰後國際秩序的嚴重挑釁，也是對中日關係和地區穩定的嚴重破壞。中方敦促日方恪守在台灣問題上的政治承諾，立即停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，立即停止任何越線挑釁的冒險言行，不要做台海和地區局勢的攪局者，防止兩國關係受到進一步衝擊。

《經濟通通訊社11日專訊》