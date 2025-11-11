  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

11/11/2025 11:51

《中國要聞》何立峰：全面實施AI+行動，前瞻布局未來產業

　　國務院副總理何立峰今日在《人民日報》刊登署名文章「因地制宜發展新質生產力」。他表示，發展新質生產力是贏得大國博弈戰略主動的內在要求，要全面實施「人工智能+」行動，全方位賦能千行百業，並要前瞻布局未來產業。

　　何立峰在文章中提到，中共第二十屆四中全會通過的「十五五」規劃，對因地制宜發展新質生產力作出重要部署。發展新質生產力是推動高質量發展、贏得大國博弈戰略主動的內在要求。要擺脫傳統經濟增長方式和生產力發展路徑，打造自主可控、競爭力強的現代化產業體系。

　　何立峰提到，必須加快高水平科技自立自強，提高基礎研究投入比重，實現更多「從0到1」顛覆性突破；又要加強關鍵核心技術攻關，完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動重點領域取得決定性突破。

　　何立峰表示，要加快建設以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，優化提升傳統產業；又要培育壯大新興產業，全面實施「人工智能+」行動，全方位賦能千行百業，並要前瞻布局未來產業。

　　何立峰指出，建設強大國內市場是發展新質生產力的雄厚基礎，要大力提振消費，擴大有效投資，引導資金更多投向新型基礎設施等領域，以及提升宏觀經濟治理效能，加強財政、貨幣政策協同，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。
《經濟通通訊社11日專訊》

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區