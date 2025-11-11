《中國要聞》何立峰：全面實施AI+行動，前瞻布局未來產業

國務院副總理何立峰今日在《人民日報》刊登署名文章「因地制宜發展新質生產力」。他表示，發展新質生產力是贏得大國博弈戰略主動的內在要求，要全面實施「人工智能+」行動，全方位賦能千行百業，並要前瞻布局未來產業。



何立峰在文章中提到，中共第二十屆四中全會通過的「十五五」規劃，對因地制宜發展新質生產力作出重要部署。發展新質生產力是推動高質量發展、贏得大國博弈戰略主動的內在要求。要擺脫傳統經濟增長方式和生產力發展路徑，打造自主可控、競爭力強的現代化產業體系。



何立峰提到，必須加快高水平科技自立自強，提高基礎研究投入比重，實現更多「從0到1」顛覆性突破；又要加強關鍵核心技術攻關，完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動重點領域取得決定性突破。



何立峰表示，要加快建設以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，優化提升傳統產業；又要培育壯大新興產業，全面實施「人工智能+」行動，全方位賦能千行百業，並要前瞻布局未來產業。



何立峰指出，建設強大國內市場是發展新質生產力的雄厚基礎，要大力提振消費，擴大有效投資，引導資金更多投向新型基礎設施等領域，以及提升宏觀經濟治理效能，加強財政、貨幣政策協同，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。

《經濟通通訊社11日專訊》