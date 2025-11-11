  • 會員
AH股新聞

11/11/2025 14:03

《十五五》發改委召開民企座談會，就服務業發展聽取意見建議

　　國家發展改革委主任鄭柵潔今日主持召開民營企業座談會，圍繞「十五五」規劃《綱要》編制，聽取關於加快發展服務業的意見建議。參加座談會的既有工業自動化控制、軟件和信息化服務、工業互聯網及綜合生產性服務企業，也有餐飲類生活性服務企業。包括大漢控股集團、中控技術股份(滬:688777)、陶然居飲食文化集團、軟通動力(深:301236)、黑湖網絡科技等企業負責人。

　　參會企業建議，國家在編制「十五五」規劃《綱要》時，進一步深化體制機制改革，完善社保、稅收等政策支持體系，創新監管方式，強化服務業發展要素保障，幫助企業實現更好發展。

　　鄭柵潔表示，面對複雜多變的市場形勢，希望企業堅定發展信心，挖掘潛在商機，把握發展機遇，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質、多樣性、便利化發展。對企業提出的好的意見建議，將在「十五五」規劃《綱要》編制工作予以吸收採納。

　　鄭柵潔稱，國家發改委將會同有關方面深入實施服務業擴能提質行動，為經營主體創造更好的發展條件、環境和生態，推進現代服務業與先進製造業、現代農業深度融合，促進產業提質降本降碳，不斷推動服務業優質高效發展。同時，加強政企常態化溝通交流，點面結合幫助解決企業實際困難，促進民營經濟健康發展、高質量發展。
《經濟通通訊社11日專訊》

